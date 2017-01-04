Политика |

Министерство иностранных дел (МИД) в прошлом году выплатило премии 314 сотрудникам, а денежные поощрения - 176 работникам, в целом израсходовав на эти цели 410 246 евро, сообщила заместитель пресс-секретаря министерства Вита Добеле.

В виде премий было выплачено 275 140 евро, в виде денежных поощрений - 135 106 евро.

Как отметила Добеле, премии и поощрения сотрудникам выплачены за самоотверженную работу на высоком профессиональном уровне по организации и успешному проведению саммита в формате 16+1, координацию работы в формате сотрудничества стран Балтии и Североевропейских стран, за проделанную работу и профессионализм в процессе вступления Латвии в Организацию экономического сотрудничества и развития.

Также министерство оценило успешную работу сотрудников по обеспечению интересов Латвии на саммите НАТО в Варшаве и другие достижения, которые стали существенным вкладом в реализацию внешней политики государства.