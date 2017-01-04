Хорошо работали! В ведомстве Ринкевича получили премии на 410 тысяч евро (29)

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Политика | 4 января 2017 года, 08:39

Министерство иностранных дел (МИД) в прошлом году выплатило премии 314 сотрудникам, а денежные поощрения - 176 работникам, в целом израсходовав на эти цели 410 246 евро, сообщила заместитель пресс-секретаря министерства Вита Добеле.

В виде премий было выплачено 275 140 евро, в виде денежных поощрений - 135 106 евро.

Как отметила Добеле, премии и поощрения сотрудникам выплачены за самоотверженную работу на высоком профессиональном уровне по организации и успешному проведению саммита в формате 16+1, координацию работы в формате сотрудничества стран Балтии и Североевропейских стран, за проделанную работу и профессионализм в процессе вступления Латвии в Организацию экономического сотрудничества и развития.

Также министерство оценило успешную работу сотрудников по обеспечению интересов Латвии на саммите НАТО в Варшаве и другие достижения, которые стали существенным вкладом в реализацию внешней политики государства.

Комментарии 29
Крис 20 часов назад
Попей товарищи! Не кисло получилось почти по 900€ на рыло. Когда этот грабёш закончится! Я инвалид и получаю 65€, а они за самоотверженный труд пить кафию 900
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Ну, что я могу сказать? 19 часов назад
Нефиговые у них премии, а главное, нефиговый управленческий аппарат, - для исполнителей прихотей США. Не всякое самостоятельное государство, проводящее внешнюю сбалансированную и выгодную доя себя политику, позволяет себе такие траты на МИД.
Если посчитать все эти премии на многочисленных дармоедов, там найдётся и на медицину, и на образование.
От имени бизнеса заявляю - мы вас не тянем. Все, хватит!
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Крик 19 часов назад
Разве стоит своими налогами вот так радовать существо?? Фу, от одной мысли уже тошнит.
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