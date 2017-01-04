Премьер: микропредприятия вновь ждут изменения (7)

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Политика | 4 января 2017 года, 10:02

В сфере микропредприятий в этом году будут новые изменения, сообщил телеканалу LNT премьер-министр Марис Кучинскис.

Он отметил, что отказ от введения минимальных социальных взносов и увеличение ставки налога с микропредприятий улучшили регулирование этой сферы, но реальность такова, что многие из 50 000 микропредприятий страны созданы для оптимизации налогов, поэтому правительство будет искать решения, как ее искоренить.

По словам премьера, меняться будут не ставки налога с микропредприятий, а возможности использовать этот налоговый режим.

Кучинскис подчеркнул, что разработка долгосрочной налоговой политики является одной из важнейших задач правительства в этом году. Предварительный проект налоговой стратегии должен быть готов до апреля, чтобы потом обсудить его с предпринимателями и другими социальными партнерами.

Второй важнейшей задачей правительства будут реформы в здравоохранении и обеспечение для них финансирования.

Комментарии 7
2255 18 часов назад
правительство будет искать решения,
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ну да,премии получили можно и поискать.представляю.........что вы там найдёте.
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Крик 17 часов назад
Вся ещё борьба наша с вами ещё в переди, отступать нам больше некуда позади М....., у всех людей должно уже было сформироваться чёткое представление кто загнал и загоняет нас в нищету.
Выжить мы сможем только сформировав диаспору и сплотить общение внутри неё, где все расчёты и услуги будут происходить только внутри общины, возможно что это наш единственный шанс.
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скоро "выборы" 16 часов назад
И озвучил пастух стаду маааантру и пошло стадо за ним... Подстригаться.
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