Политика |

В сфере микропредприятий в этом году будут новые изменения, сообщил телеканалу LNT премьер-министр Марис Кучинскис.

Он отметил, что отказ от введения минимальных социальных взносов и увеличение ставки налога с микропредприятий улучшили регулирование этой сферы, но реальность такова, что многие из 50 000 микропредприятий страны созданы для оптимизации налогов, поэтому правительство будет искать решения, как ее искоренить.

По словам премьера, меняться будут не ставки налога с микропредприятий, а возможности использовать этот налоговый режим.

Кучинскис подчеркнул, что разработка долгосрочной налоговой политики является одной из важнейших задач правительства в этом году. Предварительный проект налоговой стратегии должен быть готов до апреля, чтобы потом обсудить его с предпринимателями и другими социальными партнерами.

Второй важнейшей задачей правительства будут реформы в здравоохранении и обеспечение для них финансирования.