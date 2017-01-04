Конкурентом Ушакова на выборах мэра Риги может стать "зеленый" Силениекс (30)
Политика | 4 января 2017 года, 11:48
Правление Латвийской Зеленой партии (ЛЗП) в качестве возможного кандидата Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) на должность мэра Риги выдвинет для обсуждения в правлении СЗК кандидатуру сопредседателя ЛЗП Виестура Силениекса, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства ЛЕТА неофициальная информация.
Об этом сообщает радио Baltkom.
В случае, если дума ЛЗП на заседании 13 января договорится о поддержке Силениекса, он будет выдвинут для обсуждения на заседании правления СЗК.
СЗК, в который входят ЛЗП и Крестьянский союз Латвии, ранее принял решение участвовать в выборах самоуправлений в Риге общим списком, поэтому "зеленым" и "крестьянам" придется договариваться об одном кандидате в мэры.
Муниципальные выборы в Латвии пройдут в начале июня.
Как же они ВСЕ осточертели, одни и те же рожи - и Согласие не исключение. Как руку в карман ни суну, - обязательно их скользкий щупалец почувствую. Раньше это ощущение было реже, а сейчас все время за палец хватает.