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Правление Латвийской Зеленой партии (ЛЗП) в качестве возможного кандидата Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) на должность мэра Риги выдвинет для обсуждения в правлении СЗК кандидатуру сопредседателя ЛЗП Виестура Силениекса, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства ЛЕТА неофициальная информация.

Об этом сообщает радио Baltkom.

В случае, если дума ЛЗП на заседании 13 января договорится о поддержке Силениекса, он будет выдвинут для обсуждения на заседании правления СЗК.

СЗК, в который входят ЛЗП и Крестьянский союз Латвии, ранее принял решение участвовать в выборах самоуправлений в Риге общим списком, поэтому "зеленым" и "крестьянам" придется договариваться об одном кандидате в мэры.

Муниципальные выборы в Латвии пройдут в начале июня.