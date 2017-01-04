Поздравление не на госязыке? Нацблок заподозрили в использовании русского (13)

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Политика | 4 января 2017 года, 14:25

Депутат Елгавской думы от партии "Согласие" Иварс Яковелс опубликовал в социальной сети Facebook фото новогодней поздравительной открытки от Национального объединения, в которой текст написан на русском языке.

Cам Нацблок отрицает свою причастность к такому поздравлению.

"Национальное объединения начало коммуницировать на русском языке - новый год начался с основательного сюрприза! Поздравляю, что осмелились заметить значительную часть жителей Латвии", - гласит подпись к фотографии Ивара Яковелса, на которой изображено поздравление от руководства Национального объединения Озолниекского края.

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Тем временем, буквально сразу же на странице Нацблока в социальной сети Twitter появилось отрицание своей причастности к такому поздравлению.

"Ложь и дезинформация - привычные методы Кремля. Листики приклеивало не отделение Нацобъединения, а фальсификаторы. Яковелс = депутат "Согласия". Думайте", - говорится в сообщении.

В тот же день Нацблок опубликовал фотографию оригинального поздравления.

"Вот таким был оригинал, который сорвали кремлевские хулиганы, приклеив текст на русском", - сказано в сообщении.

Комментарии 13
12314 часа назад
о господи когда уже эти фашисты угомонятся?Достали уже всех кого можно!!Я не понимаю одного почему они существуют за счет наших налогов ?Почему я со своих налогов должен оплачивать их тявканье без конечное на русских?Они только этим и занимаются!!Существуют за счет наших налогов еще нас же с говном смешивают!Тупорылое стадо!
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Нет уж, теперь хоть весь зад на ленты порвите, ...14 часа назад
....а я вас благодарю за поздравление и наилучшие пожелания! На русском! Ай, молодцы!
Чо застеснялись-то? Закраснели...! Вы же налоги наши тратить не краснеете! Вам и поздравить нас не в падлу....не отпирайтесь. А открытка красивая, - не стыдно и Трампу показать.
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Крик14 часа назад
Вообще конечно учите Русский язык, вполне может статься что многим на будущих судах пригодится его знание.
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