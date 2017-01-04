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Депутат Елгавской думы от партии "Согласие" Иварс Яковелс опубликовал в социальной сети Facebook фото новогодней поздравительной открытки от Национального объединения, в которой текст написан на русском языке.

Cам Нацблок отрицает свою причастность к такому поздравлению.

"Национальное объединения начало коммуницировать на русском языке - новый год начался с основательного сюрприза! Поздравляю, что осмелились заметить значительную часть жителей Латвии", - гласит подпись к фотографии Ивара Яковелса, на которой изображено поздравление от руководства Национального объединения Озолниекского края.

Тем временем, буквально сразу же на странице Нацблока в социальной сети Twitter появилось отрицание своей причастности к такому поздравлению.

"Ложь и дезинформация - привычные методы Кремля. Листики приклеивало не отделение Нацобъединения, а фальсификаторы. Яковелс = депутат "Согласия". Думайте", - говорится в сообщении.

Meli, dezinformācija ir ierastas Kremļa metodes. Lapiņas NAV izlīmējusi NA nodaļa, bet gan viltvārži. Jakovels = Saskaņas deputāts. Domājiet https://t.co/DO9mTbxjau — Nacionālā apvienība (@VL_TBLNNK) 2 января 2017 г.

В тот же день Нацблок опубликовал фотографию оригинального поздравления.

"Вот таким был оригинал, который сорвали кремлевские хулиганы, приклеив текст на русском", - сказано в сообщении.