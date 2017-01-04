Поздравление не на госязыке? Нацблок заподозрили в использовании русского (13)
Депутат Елгавской думы от партии "Согласие" Иварс Яковелс опубликовал в социальной сети Facebook фото новогодней поздравительной открытки от Национального объединения, в которой текст написан на русском языке.
Cам Нацблок отрицает свою причастность к такому поздравлению.
"Национальное объединения начало коммуницировать на русском языке - новый год начался с основательного сюрприза! Поздравляю, что осмелились заметить значительную часть жителей Латвии", - гласит подпись к фотографии Ивара Яковелса, на которой изображено поздравление от руководства Национального объединения Озолниекского края.
Тем временем, буквально сразу же на странице Нацблока в социальной сети Twitter появилось отрицание своей причастности к такому поздравлению.
"Ложь и дезинформация - привычные методы Кремля. Листики приклеивало не отделение Нацобъединения, а фальсификаторы. Яковелс = депутат "Согласия". Думайте", - говорится в сообщении.
Meli, dezinformācija ir ierastas Kremļa metodes. Lapiņas NAV izlīmējusi NA nodaļa, bet gan viltvārži. Jakovels = Saskaņas deputāts. Domājiet https://t.co/DO9mTbxjau— Nacionālā apvienība (@VL_TBLNNK) 2 января 2017 г.
В тот же день Нацблок опубликовал фотографию оригинального поздравления.
"Вот таким был оригинал, который сорвали кремлевские хулиганы, приклеив текст на русском", - сказано в сообщении.
.@DievaSuni @ElitaVeidemane @AlvilsBerzins @e_alma Šāds bija oriģināls, ko kremlinu huligāni bija noplēsuši, vietā ielīmējot krieviski. pic.twitter.com/dKWPoduAUn— Nacionālā apvienība (@VL_TBLNNK) 2 января 2017 г.
Чо застеснялись-то? Закраснели...! Вы же налоги наши тратить не краснеете! Вам и поздравить нас не в падлу....не отпирайтесь. А открытка красивая, - не стыдно и Трампу показать.