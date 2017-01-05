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Дискриминация неграждан в Латвии неприемлема, но эту проблему должны решать сами жители Латвии, об этом в интервью газете “Вести сегодня” сказал известный российский политический деятель, бывший депутат Госдумы России Илья Пономарев, проживающий сейчас в США.

По словам политика, он не имеет права навязывать в Латвии свои взгляды.

“В каждом обществе есть свои недостатки. Дискриминация огромной части населения в их гражданских правах, чем бы она ни была оправдана, мне кажется неприемлемой. Однако в конечном итоге проблемы Латвии — дело жителей Латвии, как проблемы России должны решать россияне, а не американцы или европейцы. В Риге я себя чувствую очень комфортно, у меня есть жилье в Старом городе, очень люблю вашу страну. В Эстонии недавно получил статус электронного гражданина. Но не считаю, что это дает мне право навязывать кому–либо в ваших странах свои взгляды”, - сказал Пономарев.

Он добавил, что не боится упреков со стороны национально настроенных латвийских политиков.

“Я же отвечаю тогда, когда меня спрашивают, и считаю, что если проговаривать проблемы и разные подходы, то нет смысла в насилии. Все можно решить диалогом”, - сказал Пономарев.

Как сообщает газета, ранее на одной из конференций в Вашингтоне Пономарев сказал о Латвии следующее: "Лишение определенных прав части населения, на мой взгляд, полностью нетерпимо, неприемлемо и явилось результатом двойных стандартов внутри самого Европейского союза".