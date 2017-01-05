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Кандидат партии "Единство" на пост мэра Риги на предстоящих муниципальных выборах Вилнис Кирсис призывает Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) и нацобъединение Visu Latvija! - ТB/LNNK своими подписями подтвердить совместную работу в Рижской думе и отказ от поддержки партии "Согласие".

Как сообщила пресс-секретарь "Единства" Лайла Тимрота, с этим призывом Кирсис выступил после того, как ведущие политики СЗК заявили в СМИ о возможном сотрудничестве с "Согласием" после выборов самоуправлений.

Кирсис считает недопустимым обманывать избирателей, когда на словах провозглашается борьба с "продвижением своих на должности" в муниципальных обществах капитала и с коррупцией в Рижской думе, а на деле идет тайная торговля с "Согласием" за совместную работу после выборов.

"Я сомневаюсь, что уже сейчас ведется торг за должности в самоуправлении и доходные посты в контролируемых думой учреждениях, но после последних высказываний политиков СЗК о возможном сотрудничестве с блоком Ушакова/Америкса в Рижской думе следующего созыва эта информация кажется очень достоверной", - сказал он.

Кирсис указал - есть подозрения, что "Согласие" покупает поддержку своей коалиции, обеспечивая денежные посты в Риге ведущим политикам некоторых партий.

"Например, назначение Эмила Якринса не только в руководство департамента сообщения Рижской думы, но и на очень доходную должность члена правления Rīgas satiksme - хороший пример двуличия некоторых партий в отношении к возглавляемой Ушаковым Рижской думе", - сказал он.

В понедельник Кирсис представит СЗК и VL!-ТB/LNNK проект меморандума, в котором предлагает партиям договориться о принципах сотрудничества в Рижской думе и подтвердить, что они не поддержат коалицию Ушакова/Америкса.