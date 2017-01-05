Канцелярия президента Латвии выплатила премии на почти 50 000 евро (9)
На основании ежегодных результатов оценки работы сотрудника, Канцелярия президента в конце прошлого года выплатила лучшим сотрудникам премии, размер которых был в размере от 60 до 75% от месячной заработной платы, всего сумма премиальных за хорошую работу составила 47 590 евро до уплаты налогов.
Как подтвердил советник президента Янис Сикснис, одновременно Государственная канцелярию вернула в конце 2016 года в госбюджет неиспользованные средства в зарплатном фонде в размере 25 686 евро. Сикснис добавил, что оклады сотрудников президентской канцелярии остались неизменными.
Зарплата президента в среднем составляет в месяц 3 142 евро, свидетельствует информация на сайте president.lv. Со всем списком зарплат работников канцелярии, которая является публично доступной, можно ознакомиться здесь.
фото LETA
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В октябре на эти цели израсходовано 499 263 евро. Работникам Сейма выплачено 421 032 евро, сотрудникам автобазы - 78 230 евро.
В ноябре работникам Сейма и автобазы парламента выплачено 488 465 евро
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