Канцелярия президента Латвии выплатила премии на почти 50 000 евро (9)

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Политика | 5 января 2017 года, 20:31

На основании ежегодных результатов оценки работы сотрудника, Канцелярия президента в конце прошлого года выплатила лучшим сотрудникам премии, размер которых был в размере от 60 до 75% от месячной заработной платы, всего сумма премиальных за хорошую работу составила 47 590 евро до уплаты налогов.

Как подтвердил советник президента Янис Сикснис, одновременно Государственная канцелярию вернула в конце 2016 года в госбюджет неиспользованные средства в зарплатном фонде в размере 25 686 евро. Сикснис добавил, что оклады сотрудников президентской канцелярии остались неизменными.

Зарплата президента в среднем составляет в месяц 3 142 евро, свидетельствует информация на сайте president.lv. Со всем списком зарплат работников канцелярии, которая является публично доступной, можно ознакомиться здесь.

фото LETA

Комментарии 9
Alex21 час назад
Прям какое-то садистское издевательство над населением !Уже неделю смакуют сколько кто кого одарил из "высших титулов" своих титулов приближённых.Кто лидер по "новогодним подаркам" ,кто кто аутсайдер.Сначала выдали полную таблицу по всем министерствам-ведомствам,теперь разжёвывают персонально.С оттяжкой понимаешь лупят по мозгам ,медленно кайф ловят ,изысканно детально доносят подарки "санта-клаусов" избранным сия государства.Переплюнул всех Риня,почти мильён спустил ,наверное его там все любят.Удивлён МВД,они наоборот аппетит уменьшили .Ну спустили кучу денег ,ну зашибись ,отчитались перед стадом,всё "по-честному".Ну наверное и хватит ?
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Ну,уже bija21 час назад
В Канцелярии президента (СЗК)объяснили, почему подняли себе зарплаты на 558 евро каждому!
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В октябре на эти цели израсходовано 499 263 евро. Работникам Сейма выплачено 421 032 евро, сотрудникам автобазы - 78 230 евро.
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вова21 час назад
Такая маленькая сумма , там что русские и евреи работают?
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