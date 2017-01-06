СЗК признает ошибки и обещает прекратить выплату депутатских квот (18)
Политика | 6 января 2017 года, 09:48
Крестьянский союз Латвии (КСЛ) выступит против так называемых депутатских квот в бюджете будущего года, заявил в передаче LTV "Утренняя панорама" лидер партии Аугуст Бригманис.
Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) признает, что именно по его вине сумма, распределенная через депутатские квоты, достигла небывалых размеров - 20 мн евро.
Первой ошибкой СЗК в минувшем году Бригманис считает непоследовательность в сфере налогов. Внутри партии были сомнения по налоговым вопросам, но они не были услышаны, хотя премьер-министр Марис Кучинскис сумел эффективно отреагировать и исправить ситуацию.
Ошибкой было и принятие бюджета ночью. Рассмотрение бюджета должно длиться несколько дней, признает Бригманис - тогда прения будут более качественными.
Ничего не исправить.Коррупция есть основа существования местного режима.Краеугольный камень его функционирования.
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Всё уже случилось ,теперь можно и красиво поплакаться...Выборы ведь впереди !Меня в жизни одно не устраивает ,неужели я до смерти буду видеть эти рожи !?
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Избранные хапуги захватившие власть
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