Усиление восточного фланга НАТО: в Европу прибывают танковые бригады США (30)

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Политика | 6 января 2017 года, 11:20

На этой неделе для усиления восточного фланга НАТО в Европу начнут прибывать военнослужащие танковой бригады США, сообщило в пятницу Польское радио.

В июле на саммите в Варшаве страны НАТО договорились усилить восточный фланг альянса, дислоцировав в странах Балтии и Польше боевые части примерно по 1000 человек.

Дополнительно к этому в рамках операции Atlantic Resolve в Центральной и Восточной Европе будут размещены примерно 4400 военнослужащих американской третьей танковой бригады, которая базируется сейчас в штате Колорадо.

Агентство IAR сообщает, что оснащение, принадлежащее бригаде, в том числе танки Abrams и бронемашины Bradley, в пятницу будут доставлены в порт Бремерхафен на севере Германии.

Военнослужащие начнут переправляться в Европу на этой неделе, и процесс займет примерно две недели. Руководство подразделения будет находиться в Польше.

Военнослужащие США будут размещены также в Литве, Латвии, Эстонии, Болгарии и Венгрии, сообщает агентство.

Первоначально планировалось, что военнослужащие прибудут в конце января, но президент США Барак Обама ускорил процесс с тем, чтобы его преемник Дональд Трамп не мог его остановить.

Комментарии 30
Сало 6 часов назад
Ну что это,не оккупация?Потом будут говорить,да мы были против,нас насильственно и т.д,знаем,проходили.
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Сконто 6 часов назад
Heil 4th Reich! вперёд неонацисты! Латвия готовит вазелин, въезжайте в нас! Нахрен весь этот пиздёж про детей, пенсионеров, медицину. Война всё спишет, давно же не воевали! Молодцы товарищи. Жителей убавляется, танков прибавляется! Латвия на "правильном" пути, НАДО ВЫПИСАТЬ ПРЕМИИ, поработали на славу!

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леший 6 часов назад
Литва уже заявила, что готова к партизанской войне---ждём-с, когда начнут взрывать мосты, пускать поезда под откос====короче, по ходу война начнётся и без России----так!!!---обыкновенный междусобойчик
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