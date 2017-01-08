"Зеленые" определились с кандидатом на должность мэра Риги (4)

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Политика | 8 января 2017 года, 21:13

Рижское отделение Латвийской Зеленой партии (ЛЗП) решило поддержать в качестве кандидата на должность председателя Рижской думы от Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) Эдгара Таварса. Об этом сообщил руководитель отделения Валдис Калнозолс.

Ранее Калнозолс заявил, что хотел бы видеть кандидатом в мэры Таварса, а не сопредседателя ЛЗП Виестура Силениекса. Как сообщил руководитель отделения, после появления информации о возможном выдвижении Силениекса партия столкнулась с насмешками, также начались разговоры о возможном соглашении о сотрудничестве с партией "Согласие".

Калнозолс считает, что это негативно влияет на образ партии, поэтому кандидатом в мэры должен стать председатель правления ЛЗП Таварс.

Несколько лет назад, когда никто не хотел быть председателем партии, Таварс взял на себя эти обязанности, и с тех пор число членов партии, отделений, а также число ее депутатов в самоуправлениях и Сейме удвоилось.

Правление ЛЗП на заседании думы 13 января выдвинуло в качестве возможной кандидатуры на должность мэра Силениекса.

Однако высказывания о возможном сотрудничестве с "Согласием" могут затруднить его поддержку как кандидата СЗК на пост мэра Риги, сказал зампредседателя Крестьянского союза Латвии (КСЛ) Арманд Краузе. Чтобы стать кандидатом СЗК в мэры, необходимо получить одобрение и ЛЗП, и КСЛ.

Муниципальные выборы в Латвии пройдут в начале июня.

Комментарии 4
Саса3 часа назад
да оставьте вы Ушакова.Угробили срану,хотите Ригу завалить???Я не его сторонник,но вы .......разрушители.Вы ничего не создали за 26 лет.Оставьте город в покое.
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Виктор2 часа назад
А кому, простите, нужен ваш кондидат от СЗК?
Он есть никто и звать его никак. Кроме того героического поступка в виде возглавления партии для Риги точно ничего не сделал, ну может если только плюнул или бычок бросил.
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вова4 часа назад
Петушок в год Петушка.
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