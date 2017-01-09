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В конце февраля в Латвию прибудет рота тяжелой бронетехники армии США. Это в передаче "900 секунд" на телеканале LNT подтвердил будущий командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Леонид Калниньш.

"Это станет очередной ротацией в рамках операции Atlantic Resolve", - сказал он.

На вопрос о том, сколько танков будет доставлено в Латвию, Калниньш отметил, что их будет несколько десятков.

Напомним, на прошлой неделе для усиления восточного фланга НАТО в Европу начали прибывать военнослужащие танковой бригады США, сообщило в пятницу Польское радио.

В июле на саммите в Варшаве страны НАТО договорились усилить восточный фланг альянса, дислоцировав в странах Балтии и Польше боевые части примерно по 1000 человек.

Дополнительно к этому в рамках операции Atlantic Resolve в Центральной и Восточной Европе будут размещены примерно 4400 военнослужащих американской третьей танковой бригады, которая базируется сейчас в штате Колорадо.

Агентство IAR сообщает, что оснащение, принадлежащее бригаде, в том числе танки Abrams и бронемашины Bradley, в пятницу были доставлены в порт Бремерхафен на севере Германии.

Военнослужащие начали переправляться в Европу на прошлой неделе, и процесс займет примерно две недели. Руководство подразделения будет находиться в Польше.

Военнослужащие США будут размещены также в Литве, Латвии, Эстонии, Болгарии и Венгрии, сообщает агентство.