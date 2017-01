Политика |

Страны Балтии официально считаются Северной Европой, а не Восточной. Об этом на своей странице в социальной сети Twitter сообщил депутат Европарламента Артис Пабрикс ("Единство"). Политик поделился ссылкой на сайт ООН, где Латвия, Литва и Эстония отмечены в графе "Северная Европа".

"ООН официально поменяло статус государств Балтии с Восточной Европы на Северную Европу. Это то, к чему мы относимся", - написал он.

UN officially changes Status of Baltic states from Eastern Europe to Northern Europe. This is where we belong. https://t.co/7cPfLgWOML