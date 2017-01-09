Пабрикс: Балтия стала частью Северной Европы (27)
Страны Балтии официально считаются Северной Европой, а не Восточной. Об этом на своей странице в социальной сети Twitter сообщил депутат Европарламента Артис Пабрикс ("Единство"). Политик поделился ссылкой на сайт ООН, где Латвия, Литва и Эстония отмечены в графе "Северная Европа".
"ООН официально поменяло статус государств Балтии с Восточной Европы на Северную Европу. Это то, к чему мы относимся", - написал он.
UN officially changes Status of Baltic states from Eastern Europe to Northern Europe. This is where we belong. https://t.co/7cPfLgWOML— Artis Pabriks (@Pabriks) January 7, 2017
Тем временем общественный деятель Владимир Линдерман на своей странице в социальной сети Facebook отметил, что никакого изменения статуса не произошло, а страны Балтии относились к Северной Европе еще 14 лет назад.
Он также приложил документ за 2002 год.
"Как видим, и 14 лет назад Латвия, Литва и Эстония, по этой классификации, относились к странам Северной Европы. Давно принятое условное деление", - написал Линдерман.
Кроме стран Балтии, согласно классификации, ООН к странам Северной Европы относятся Ирландия, Великобритания, Исландия, Норвегия, Дания, Швеция и Финляндия, сообщает портал ERR.
К странам Восточной Европы относятся Белоруссия, Болгария, Чехия, Венгрия, Польша, Молдавия, Румыния, Россия Словакия и Украина.
Хотя хуторяне всегда останутся навозникали и свинопасами, будут шестерками,нытиками и стукачами.
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Я даже могу сказать какой её частью - которая срёт, пердит и сильно воняет.....))))