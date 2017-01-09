Пабрикс: Балтия стала частью Северной Европы (27)

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Политика | 9 января 2017 года, 12:31

Страны Балтии официально считаются Северной Европой, а не Восточной. Об этом на своей странице в социальной сети Twitter сообщил депутат Европарламента Артис Пабрикс ("Единство"). Политик поделился ссылкой на сайт ООН, где Латвия, Литва и Эстония отмечены в графе "Северная Европа".

"ООН официально поменяло статус государств Балтии с Восточной Европы на Северную Европу. Это то, к чему мы относимся", - написал он.

Тем временем общественный деятель Владимир Линдерман на своей странице в социальной сети Facebook отметил, что никакого изменения статуса не произошло, а страны Балтии относились к Северной Европе еще 14 лет назад.

Он также приложил документ за 2002 год.

"Как видим, и 14 лет назад Латвия, Литва и Эстония, по этой классификации, относились к странам Северной Европы. Давно принятое условное деление", - написал Линдерман.

Кроме стран Балтии, согласно классификации, ООН к странам Северной Европы относятся Ирландия, Великобритания, Исландия, Норвегия, Дания, Швеция и Финляндия, сообщает портал ERR.

К странам Восточной Европы относятся Белоруссия, Болгария, Чехия, Венгрия, Польша, Молдавия, Румыния, Россия Словакия и Украина.

Комментарии 27
Олег 9 часов назад
Ну сейчас попрет,раз стали Северной Европой.
Хотя хуторяне всегда останутся навозникали и свинопасами, будут шестерками,нытиками и стукачами.
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чел 9 часов назад
"Пабрикс: Балтия стала частью Северной Европы"
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Я даже могу сказать какой её частью - которая срёт, пердит и сильно воняет.....))))
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Дед Пихто 8 часов назад
В КрыЖОПЛЕ мы живём.
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