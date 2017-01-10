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Партии правящей коалиции по инициативе "Единства" подпишут меморандум о сотрудничестве на выборах Рижской думы, в котором одним из пунктов будет отказ от участия в коалиции с партиями "Согласие" и "Честь служить Риге".

"Единство", Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) и Национальное объединение "Visu Latvijai!"-TB/LNNK подпишут этот меморандум, когда все политические силы выдвинут своих кандидатов на пост мэра Риги.

Кандидат в мэры Риги от "Единства" Вилнис Кирсис сказал журналистам, что "сменить власть в Риге можно только через сотрудничество всех коалиционных партий". Кроме того, и избиратели, и партнеры должны знать, чего ждать от коллег.

Как сообщалось, коалиционные партии будут стартовать на выборах в Риге отдельными списками.