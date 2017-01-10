Правящие партии договорились "не дружить" с "Согласием" в Рижской думе (20)
Политика | 10 января 2017 года, 08:34
Партии правящей коалиции по инициативе "Единства" подпишут меморандум о сотрудничестве на выборах Рижской думы, в котором одним из пунктов будет отказ от участия в коалиции с партиями "Согласие" и "Честь служить Риге".
"Единство", Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) и Национальное объединение "Visu Latvijai!"-TB/LNNK подпишут этот меморандум, когда все политические силы выдвинут своих кандидатов на пост мэра Риги.
Кандидат в мэры Риги от "Единства" Вилнис Кирсис сказал журналистам, что "сменить власть в Риге можно только через сотрудничество всех коалиционных партий". Кроме того, и избиратели, и партнеры должны знать, чего ждать от коллег.
Как сообщалось, коалиционные партии будут стартовать на выборах в Риге отдельными списками.
не играй в мои игрушки и не писай в мой горшок----это моя песочница и каждый день весь песок Я уношу домой, чтобы никто не играл без МЕНЯ====дружба по-латыССки---это когда двое дружат против третьего
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какое чёткое разграничение.Хотите к себе лояльности? Ненавидите всё наше???? Ну так и полУчите что заслуживаете.Мы ж не слепые.
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Эти тупые крысы уже заранеее дёргают ноздрями и шевелят челюстями. И уже готовы враждовать по любому поводу. И хочется бежать и избирать Нила просто назло им....стоп! А не подыгрвают ли они Нилушке, дабы и дальше все было, как прежде - Согласию Дума, а правящим партиям - все остальное? Уж больно они глупые, эти плохие крысы....голливуд отдыхает.
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