Политика |

Нацобъединение VL-ТБ/LNNK предложило депутату Рижской думы Байбе Броке стать кандидатом в мэры Риги на выборах самоуправлений, которые пройдут этим летом, сообщает передача LTV "Панорама".

У нацобъединения есть еще три варианта кандидатов в мэры Риги. Свой выбор партия озвучит в середине января.

Как сообщалось, Брока была избрана в Рижскую думу в 2013 году. В конце 2013 года нацобъединение выдвинуло ее в министры юстиции, а в начале 2014 года Брока стала министром. В июле 2014 года Брока подала в отставку, потому что ей не дали высший уровень допуска к гостайне. В августе Брока вернулась в РД, а в ноябре была назначена в правление Рижского порта.