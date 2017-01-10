Брока вновь может стать кандидатом в мэры Риги от Нацблока (10)
Политика | 10 января 2017 года, 07:31
Нацобъединение VL-ТБ/LNNK предложило депутату Рижской думы Байбе Броке стать кандидатом в мэры Риги на выборах самоуправлений, которые пройдут этим летом, сообщает передача LTV "Панорама".
У нацобъединения есть еще три варианта кандидатов в мэры Риги. Свой выбор партия озвучит в середине января.
Как сообщалось, Брока была избрана в Рижскую думу в 2013 году. В конце 2013 года нацобъединение выдвинуло ее в министры юстиции, а в начале 2014 года Брока стала министром. В июле 2014 года Брока подала в отставку, потому что ей не дали высший уровень допуска к гостайне. В августе Брока вернулась в РД, а в ноябре была назначена в правление Рижского порта.
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Вот среди этих трёх и будет реальный кандидат от НО. А с Брокой какой-то вброс...
НО, видимо, просто так смешно подогревает к себе интерес.. Всё какую-то интригу мутят..
Ваще дрянная партейка, исполняющая за счёт своих дебильных флешмобов и прыщавых недоумков роль цепных псов..