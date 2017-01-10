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Региональная сеть филиалов Рижской академии педагогики и управления образованием (РАПУО) однозначно должна быть сохранена, заявил в интервью передаче ЛТВ "Утренняя панорама" премьер-министр Марис Кучинскис.

Он пояснил, что в этом вопросе есть два аспекта.

"Первый - качество, которое в результате реформы должно повыситься, а второй - однозначно следует сохранить обеспечиваемую РАПУО доступность образования в регионах", - считает премьер.

На просьбу прокомментировать заявление лидера Крестьянского союза Латвии (КСЛ) Аугуста Бригманиса о том, что КСЛ не поддержит присоединение РАПУО к Латвийскому университету, Кучинскис ответил:

"Он больше всего заботился о регионах. Ясно, что неподготовленные вещи нельзя поддержать. Министр образования и науки должен аргументировать и разъяснить реформу".

Министру поручено в течение недели собрать все аргументы и в понедельник изложить их на заседании коалиции.

"Все будет тщательно проанализировано", - сказал Кучинскис.

Как уже сообщалось, Министерство образования и науки приняло решение реорганизовать с августа 2017 года Рижскую академию педагогики и управления образованием (РАПУО), присоединив ее к Латвийскому университету.

Как заявили в министерстве, это необходимо для концентрации ресурсов и максимально эффективного расходования бюджетных средств.