Нацблок определился с кандидатами на пост мэра Риги (6)

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Политика | 10 января 2017 года, 14:51

Национальное объединение "Все для Латвии!"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) в качестве потенциальных кандидатов на должность мэра Риги рассматривает депутатов Сейма Романа Наудиньша и Рихарда Колса и депутата Рижской думы Байбу Броку, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.

Брока и на предыдущих муниципальных выборах была лидером списка ВЛ-ТБ/ДННЛ в Риге и была избрана в думу, где нацблок работает в оппозиции.

Позже Брока стала министром юстиции в правительстве Лаймдоты Страуюмы, но после того как Бюро по защите Сатверсме отказалось предоставить ей допуск к государственной тайне, была вынуждена подать в отставку и восстановила мандат депутата Рижской думы.

Наудиньш в настоящее время является депутатом Сейма, председателем народнохозяйственной комиссии.

Колс работает в комиссии по европейским делам, а также является заместителем председателя комиссии по иностранным делам.

Комментарии 6
123 12 часов назад
"Тевземей ун Бривибай идет на хутор свиней кормить,как раз там им самое место по уму и разуму,единственно что народу от вас надо что-бы вы скрылись с глас и оставили страну в покое!
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не важно 12 часов назад
Наудиньш в настоящее время является депутатом Сейма, председателем народнохозяйственной комиссии. Вот только колхозника в мырах стране только и не хватало для полного счастья))))
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каджич 11 часов назад
В унитаз.этих нацотморозков и их свору обдолбанных националистов.
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