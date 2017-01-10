Политика |

Национальное объединение "Все для Латвии!"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) в качестве потенциальных кандидатов на должность мэра Риги рассматривает депутатов Сейма Романа Наудиньша и Рихарда Колса и депутата Рижской думы Байбу Броку, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.

Брока и на предыдущих муниципальных выборах была лидером списка ВЛ-ТБ/ДННЛ в Риге и была избрана в думу, где нацблок работает в оппозиции.

Позже Брока стала министром юстиции в правительстве Лаймдоты Страуюмы, но после того как Бюро по защите Сатверсме отказалось предоставить ей допуск к государственной тайне, была вынуждена подать в отставку и восстановила мандат депутата Рижской думы.

Наудиньш в настоящее время является депутатом Сейма, председателем народнохозяйственной комиссии.

Колс работает в комиссии по европейским делам, а также является заместителем председателя комиссии по иностранным делам.