Поправки о лояльности учителей проверят на соответствие Конституции (5)
По иску депутатов "Согласия" Конституционный суд (КС) возбудил дело о соответствии Конституции поправок к закону об образовании, предусматривающих возможность увольнения нелояльных к государству педагогов.
КС поручил Сейму до 10 марта предоставить ответное письмо с изложением фактических обстоятельств дела и юридическим обоснованием. Срок подготовки дела - 10 июня. Вопрос о форме рассмотрения дела суд решит после его подготовки.
Иск подписали 20 депутатов "Согласия". Они оспаривают соответствие поправок статьям Конституции о свободе слова, свободе получения и распространения информации и выражения мнений. Также Конституция предусматривает право свободного выбора занятий в соответствии со своими способностями и квалификацией.
Депутат "Согласия" Андрей Элксниньш ранее заявил, что Латвия, принимая подобные поправки, движется в направлении полицейского государства.
Кроме того, поправки о лояльности учителей содействуют расколу общества.
Центр госязыка Срамите Павулина := информация на русском в Елгаве ничем не поможет туристам.Они просто перестанут ездить к нам , а ,мес. останемся!!!!!!!!!!!
Латвия отпразднует столетие за 60 млн евро, Финляндия свое – за 19 млн: почему?
Кюзис обещал аресты по делу Maxima