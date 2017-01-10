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Новым главой Администрации морских портов Украины (АМПУ) станет гражданин Латвии Райвис Вецкаганс. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе кабинета министров страны.

"Уже на этой неделе будет назначен новый и. о. руководителя АМПУ - Райвис Вецкаганс", - приводит пресс-служба слова министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

Омелян пояснил, что госпредприятие "остается образцом неэффективности, коррупции и злоупотреблений", и смена его руководства "станет первым шагом в масштабной реформе морской отрасли". До назначения Вецкаганса обязанности руководителя Администрации морских портов Украины будет выполнять Сергей Гронский, добавил министр.

Райвис Вецкаганс - гражданин Латвии, имеет более 16 лет опыта управления предприятиями сектора транспорта и логистики, пароходства и финансовых услуг. Занимал должности члена правления крупнейшего портового терминала по обработке насыпных и генеральных грузов в странах Балтии Rigas Centralais Terminals, председателя правления Riga Container Terminal.

Кроме того, он являлся вице-президентом "Латвийского пароходства".

Стоит отметить, что в 2011 году руководство последней компании подало иски в суд против 15 бывших топ-менеджеров на общую сумму 12,84 млн латов. Там считали, что бывшие члены совета и правления нарочно причиняли убытки компании, наживаясь на ней. Среди ответчиков был и экс-член правления Райвис Вецкаганс. В 2015 году ситуация разрешилась мирно. Никто за решетку не отправился.

В свою очередь, прошлый руководитель Администрации морских портов Украины Андрей Амелин подозревается в присвоении и растраты имущества.

Источник: ИТАР-ТАСС