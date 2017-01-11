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Попытки России при помощи политики "мягкой силы" повлиять на жителей Латвии не особенно успешны, заявил в эфире Латвийского телевидения президент Раймонд Вейонис.

По мнению президента, эти усилия не дают такого результата, какого хотела бы вторая сторона.

На вопрос о том, нужны ли вообще в Латвии СМИ на русском языке, президент подчеркнул, что они нужны, так как есть часть общества, которая больше говорит на русском языке, поэтому нужно сохранить передачи на русском языке и на общественном телевидении и радио, и, по возможности, на частных телеканалах.

"Но вопрос, разумеется, о содержании", - сказал Вейонис.

Президент отметил, что концептуально поддерживает необходимость усиления контента на русском языке в общественных СМИ.

"Однако в основном, конечно, все должны учить латышский язык и смотреть каналы на латышском языке", - сказал Вейонис.

Напомним, в конце прошлого года было опубликовано исследование Латвийского института внешней политики "Стойкость латвийских СМИ к сообщениям других государств: фактор России в контексте Варшавского саммита НАТО 2016 года", в котором, в частности, говорится, что отсутствие отдельного телеканала затрудняет обращение к русскоязычной аудитории, внимание которой приходится всякий раз заново привлекать конкретными телепрограммами.