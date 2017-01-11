Министр: полностью отменить подоходный налог на пенсии не получится (6)

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Политика | 11 января 2017 года, 10:36

Полностью отменить подоходный налог с населения (ПНН) на пенсии не удастся, но, возможно, необходимо пересмотреть какие-то границы, сказал в интервью Латвийскому радио министр благосостояния Янис Рейрс.

На вопрос о том, поддерживает ли он инициативу жителей об отмене применения налога к пенсиям, министр ответил, что, если реализовать это предложение в полной мере, возникнет дефицит в несколько сотен миллионов евро, кроме того, это существенно повлияет на бюджеты самоуправлений.

Он добавил, что в настоящее время необлагаемый минимум пенсий составляет 235 евро, а для работающих за маленькие зарплаты - 80 евро.

"Таким образом, здесь сложилось определенное равновесие. Если мы его нарушим, это приведет к дефициту в несколько сотен миллионов евро", - сказал министр.

В то же время он признал, что дискуссия по этому вопросу нужна.

"Думаю, что полностью отменить подоходный налог на пенсии не удастся, но, в принципе Министерство благосостояния выступает за то, чтобы начать эту дискуссию, и, возможно, пересмотреть границы", - сказал Рейрс.

На вопрос о том, о каких границах может идти речь, министр ответил, что в настоящее время не может этого сказать. Правительство и Минфин 1 апреля должны предложить новую налоговую концепцию, и ни один налог нельзя рассматривать в отрыве от других, подчеркнул министр.

Как сообщалось, в октябре прошлого года в Сейм были поданы подписи почти 12 000 жителей об отмене подоходного налога на пенсии. Сегодня эту инициативу рассмотрят парламентские комиссии.

Комментарии 6
р3 часа назад
А как зарплаты чиновникам повысить - так всегда деньги находятся. И все об этом знают, так что никто вам не верит, господин Рейрс, всегда можно по сусекам министерств поскрести и найти еще и не такую сумму.
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1233 часа назад
Получится получится,все просто дядя ибо пока народ у нас доживет до пенсии к тому времени просто скажут,денег в стране нет всем спасибо,все свободны пенсии выплачивать народу не чем,а лет через 50-60 думаю так и будет ибо к тому времени денег в стране уже не черта не останется все будет потрачено на военную технику )
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Дуся2 часа назад
Министр фактически признаёт, что бюджет сводят, ограбляя пенсионеров, преимущественно бедных пенсионеров, так как их большинство.
На самом деле,облагать ПНН можно только пенсии свыше 500 евро, а таких богатых пенсионеров у нас единицы.
Значит, министр согласен, что законы и налоги у нас работают всегда в пользу богатых.
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