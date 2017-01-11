Омбудсмен: пора прекратить мучения и закрыть KNAB (10)

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Политика | 11 января 2017 года, 11:34

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) необходимо ликвидировать или реорганизовать. Такое мнение в эфире Латвийского телевидения высказал омбудсмен Юрис Янсонс, сообщает nra.lv.

По его словам, это вопрос смелости и ответственности политиков.

"Может, хватит мучить общество, а эту, я извиняюсь, гиеновидную собаку попросту усыпить и с почестями закопать? Это было бы вопросом смелости и ответственности политиков - ликвидировать наконец KNAB, или реорганизовать и присоединить к другому ведомству, которое способно как бороться с коррупцией, так и по существу оценивать конфликты интересов", - заявил Янсонс.

Омбудсмен обещает заняться оценкой работы KNAB и выяснить, как бюро себя позиционирует, во сколько оно обошлось государству и каковы достигнутые результаты.

Комментарии 10
Думается2 часа назад
А, ведь, здесь он прав!
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леший2 часа назад
согласен---заодно и закрыть енту должность обоссу-мен ибо что КНАБ, что ентот обоссу-мен не выполняют те функции, ради которых, ОНИ были созданы
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?1 час назад
а куда свою хуторскую родню из этой конторы трудоустроите,опять какое-нибудь агенство создадите ? Вас надо всех уже усыпить,чтобы кровь не пили у тех,кто работает. Идеальный вариант,если вы сами друг друга загрызете!
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