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Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) необходимо ликвидировать или реорганизовать. Такое мнение в эфире Латвийского телевидения высказал омбудсмен Юрис Янсонс, сообщает nra.lv.

По его словам, это вопрос смелости и ответственности политиков.

"Может, хватит мучить общество, а эту, я извиняюсь, гиеновидную собаку попросту усыпить и с почестями закопать? Это было бы вопросом смелости и ответственности политиков - ликвидировать наконец KNAB, или реорганизовать и присоединить к другому ведомству, которое способно как бороться с коррупцией, так и по существу оценивать конфликты интересов", - заявил Янсонс.

Омбудсмен обещает заняться оценкой работы KNAB и выяснить, как бюро себя позиционирует, во сколько оно обошлось государству и каковы достигнутые результаты.