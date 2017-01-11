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Хуже всего дело с устранением выявленных Государственным контролем в ходе ревизий недочетов обстоит в сфере образования и здравоохранения, сообщила в интервью телеканалу LNT глава Госконтроля Элита Круминя.

Она отметила, что в этих сферах выявлено множество проблемных вопросов, однако с внедрением рекомендаций дело обстоит не очень хорошо. В сфере образования и здравоохранения предстоит еще много работы, подчеркнула госконтролер.

Круминя рассказала, что Госконтроль начал обширную проверку целесообразности системы высшего образования, в том числе педагогического. По выявленным проблемам Госконтроль по итогам проверки подготовит рекомендации для их устранения.