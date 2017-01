Политика |

Продолжая готовиться к столетию Латвии, депутаты Сейма озаботились вопросом популяризации Латвии в мире. Члены парламентской комиссии по иностранным делам призвали коллег приступить к разработке образа государства. Об этом пишет Skaties.lv.

Директор Латвийского агентства инвестиций и развития Андрис Озолс считает, что необходимо покончить со сложившейся традицией использования в формировании образа Латвии различных призывов, которые, по его мнению, вызывают противоречивое впечатление и вводят людей в заблуждение. При этом Озолс отметил, что несмотря на ошибки, Латвия на правильном пути.

Депутаты оценивают инициативу по-разному. Так, депутат Сейма от "Единства" Атис Лейиньш похвалил специалистов, работающих над образом страны, процитировав президента США Барака Обаму.

"Перефразируя вчерашнюю речь Обамы, могу сказать, что мы не только можем, но и делаем - "yes we can and we did it"", - сказал Лейиньш.

Более критически высказался депутат от Союза "зеленых" и крестьян Валдис Калнозолс.

"Я во всех этих документах не вижу ни одной дефиниции о том, какой это образ. Пока что все эти разговоры об образе похожи, как господин Лейиньш однажды сказал обо мне, на бла-бла-бла. Простите", - сказал Калнозолс.

Добавим, в конце прошлого года местные бизнесмены заявили, что о рекламе Латвии нужно думать больше, поскольку о государстве мало кто знает.