Депутат: об имидже Латвии мы слышим только “бла-бла-бла” (29)

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Политика | 11 января 2017 года, 15:32

Продолжая готовиться к столетию Латвии, депутаты Сейма озаботились вопросом популяризации Латвии в мире. Члены парламентской комиссии по иностранным делам призвали коллег приступить к разработке образа государства. Об этом пишет Skaties.lv.

Директор Латвийского агентства инвестиций и развития Андрис Озолс считает, что необходимо покончить со сложившейся традицией использования в формировании образа Латвии различных призывов, которые, по его мнению, вызывают противоречивое впечатление и вводят людей в заблуждение. При этом Озолс отметил, что несмотря на ошибки, Латвия на правильном пути.

Депутаты оценивают инициативу по-разному. Так, депутат Сейма от "Единства" Атис Лейиньш похвалил специалистов, работающих над образом страны, процитировав президента США Барака Обаму.

"Перефразируя вчерашнюю речь Обамы, могу сказать, что мы не только можем, но и делаем - "yes we can and we did it"", - сказал Лейиньш.

Более критически высказался депутат от Союза "зеленых" и крестьян Валдис Калнозолс.

"Я во всех этих документах не вижу ни одной дефиниции о том, какой это образ. Пока что все эти разговоры об образе похожи, как господин Лейиньш однажды сказал обо мне, на бла-бла-бла. Простите", - сказал Калнозолс.

Добавим, в конце прошлого года местные бизнесмены заявили, что о рекламе Латвии нужно думать больше, поскольку о государстве мало кто знает.

Комментарии 29
перший 7 часов назад
расскажите о своих успехах за 26 лет.Сколько построено аутобанов,школ,детсадов,сколько денег получают молодые мамы на кадого ребёнка в месяц,сколько у вас мостов не!в аварийном саостоянии,какие пенсии у стариков.Есть чем гордиться к 100-летию чего то там ???
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Мдя 7 часов назад
Пусть не забудут упомянуть о сотнях тысяч уехавших и умерших в нищите стариков,о первом месте по суицидам и различным заболиваниям,об опустевших городах и сёлах и т.д и т.п этот список огромен.Но им чувство стыда к сожалению не ведомо,ведь они не для страны работают,а для себя любимых.Вообщем "история успеха"понимаш.
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ПЛ 7 часов назад
К 100 летию Латвия перестанет существовать, так что не напрягайтесь! В прочем Латвии как таковой уже не существует, по новым законам американские войска могут убивать людей и им за это ни чего не будет. Вот и задайтесь вопросом, кто в Латвии хозяин и кем стали латыши.
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