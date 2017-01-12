Политика |

Председатель правления международного аэропорта "Рига" Арманд Юрьев, который приступил к обязанностям в конце октября, ушел в отставку, сообщили на предприятии.

Юрьев сегодня подал заявление об уходе с должности.

Остальные члены правления аэропорта продолжают работать, обеспечивая бесперебойность деятельности авиаузла.

Сам Юрьев скуп на комментарии. В интервью агентству Leta он указал, что не будет сейчас давать подробные объяснения. На вопрос не связано ли такое решение с другим более выгодным предложением, Юрьев указал, что "могут быть другие вызовы".

В свою очередь, отвечая на вопрос, не является ли причиной отставки политическое давление на этом посту, Юрьев призвал не драматизировать ситуацию. Он будет делать "что-то другое".

Председатель правления аэропорта "Рига" Юрис Канелс указал, что для него такой шаг Юрьева стал неожиданностью, ему не известны причины, почему руководитель аэропорта решил так действовать.

Завтра, в 13 часов совет аэропорта соберется на внеочередном заседании, на котором будет избран исполняющий обязанности главы аэропорта, а также дальнейшую деятельность и объявление нового конкурса.

Также министр сообщения Улдис Аугулис (СЗК) и заместительница Госсекретаря министерства и держатель акций аэропорта Джиннета Иннуса были удивлены такими действиями, указав, что не знают причин ухода Юрьева с поста.

20 июня 2016 года поддержали предложение совета освободить от должности предыдущего председателя правления Андриса Лиепиньша и члена правления Илмара Упениекса. На объявленный советом аэропорта конкурс на должность председателя правления и четырех членов было подано 63 заявки.

В итоге была утверждена кандидатура Юрьева.