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Председатель Рижской думы Нил Ушаков ("Согласие") пожелал "Единству", Союзу "зеленых" и крестьян (СЗК) и национальному объединению "Visu Latvijai!"-TB/LNNK ("VL"-TB/LNNK) на выборах в Рижскую думу вначале преодолеть 5%-ный барьер и уже потом говорить о том, что они не будут сотрудничать с партиями "Согласие" и "Честь служить Риге" (ЧСР).

Партии правящей коалиции по инициативе "Единства" планируют подписать меморандум о сотрудничестве в ходе выборов в Рижскую думу, один из пунктов которого предусматривает отказ от создания коалиции с партиями "Согласие" и ЧСР.

Ушаков, комментируя меморандум, пожелал этим партиям для начала преодолеть 5%-ный барьер, чтобы в принципе попасть в думу.

Мэр Риги подчеркнул, что представители этих партий с огромным удовольствием годами сотрудничают с нынешним руководством думы.

Многие представители СЗК работали и продолжают работать в думе, например, Аскольд Клявиньш, который много лет был директором управления окружающей среды департамента по охране окружающей среды и жилищным вопросам. Представители нацобъединения и "Единства" тоже активно работают в Рижской думе и время от времени просят поддержки в решении разных вопросов, сказал Ушаков.

"Поэтому мы рады сотрудничеству! Но если они не хотят с нами сотрудничать, мы, скорее всего, это переживем", - отметил лидер "Согласия".

Меморандум "Единство", СЗК и нацобъединение намерены подписать, когда все политические силы выдвинут своих кандидатов на пост мэра Риги. Кандидат в мэры Риги от "Единства" Вилнис Кирсис сказал журналистам, что "сменить власть в Риге можно только через сотрудничество всех коалиционных партий". Кроме того, и избиратели, и партнеры должны знать, чего ждать от коллег.