Минобороны: НАТО в Латвии - "горячая картошка" для России (12)

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Политика | 13 января 2017 года, 09:30

Размещение сил союзников в Латвии может стать "горячей картошкой" в российской информационной кампании, считает руководитель отдела оборонной политики и стратегии Министерства обороны Мартиньш Варгулис.

Такое мнение он высказал в издании Латвийского института внешней политики "Внешняя политика и политика безопасности Латвии. Ежегодник 2017", презентация которого состоится 18 января.

Варгулис в своей публикации пишет, что в ближайшие годы значение стратегической коммуникации в политике безопасности Латвии усилится, учитывая, что в этом году в Латвии разместятся силы союзников.

В связи с этим понадобится разъяснительная работа о функциях боевых групп НАТО, их возможностях, взаимодействии с латвийскими национальными силами и других аспектах. Чтобы уменьшить возможность интерпретаций о целях размещения сил союзников, у политической элиты Латвии в стратегической коммуникации должна быть единая позиция по этому вопросу, поскольку чем больше будет разных мнений и позиций, тем выше шансы, что принятые решения будут оспариваться и подвергаться сомнению.

"Именно размещение сил союзников в Латвии может стать "горячей картошкой" в российской информационной кампании", - считает Мартиньш Варгулис.

Добавим, как ранее в издании Латвийского института внешней политики "Внешняя политика и политика безопасности Латвии. Ежегодник 2017" заявил политолог, профессор Латвийского университета Ояр Скудра, ЕС и НАТО, реализующих в Латвии внешнюю политику, ждет год серьезных испытаний в отношениях с Россией. Поэтому продуманная и эффективная внутренняя политика станет важным ресурсом в укреплении позиции Латвии в НАТО и ЕС.

Комментарии 12
леший1 час назад
про "горячие каштаны" чувак не слышал ибо на его хуторе растёт только картошка====а фраза звучит так====доставать горячие каштаны чужими руками----это чувак, НАШИМИ руками, МЫ будем воевать и погибать, а Америка с НАТОй будет в партере с биноклями наблюдать---ТЫ Мартышкин, не стратег--- ТЫ пушечное мясо
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Зина1 час назад
Как говорят немцы, ввести войска не проблема... проблема - что потом выбрать сидя в бункере: цианистый калий или Нюрнбергский процесс.
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первый1 час назад
можете ставить жирный крест на своей икономике.Со всеми вытекающими ...........
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