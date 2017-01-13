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Наиболее подходящим кандидатом на пост руководителя правительства жители Латвии считают Айвара Лембергса - председателя партии "Латвии и Вентспилсу", сотрудничающей с Союзом "зеленых" и крестьян (СЗК). Такие данные получены в ходе опроса общественного мнения, проведенного социологическим центром SKDS по заказу газеты Neatkarīgā.

Таким образом, Лембергс лишил этого титула лидера прошлогоднего опроса - председателя правления Латвийского объединения регионов Мартиньша Бондарса. В этом году Бондарс с первого места скатился на третье.

Традиционно вторым наиболее подходящим кандидатом на должность премьер-министра латвийцы назвали лидера партии "Согласие", мэра Риги Нила Ушакова.

В целом Лембергса наиболее подходящим кандидатом на пост премьер-министра назвали 22,9% опрошенных, Ушакова - 21,5%, Бондарса - 13,8%.

Четвертое место занимает лидер партии "No sirds Latvijai" Ингуна Судраба - ей пост премьера доверили бы 11,3% участников опроса.

Между тем, результаты опроса удивили пользователя Twitter Mxblack.

«Топ три людей, которых жители хотят видеть на посту премьера: 1. Лембергс, 2. Ушаков, 3. Бондарс. Боже милостивый», - написал он.

Top 3 cilvēki, ko iedzīvotāji vēlētos redzēt premjera amatā: 1.Lembergs, 2.Ušakovs, 3.Bondars. Lai dievs nogrābstās. — //\//\ (@mxblack) January 12, 2017

Похожее мнение высказывает хозяин комплекса Zoltners Валтерс Брусис.

«Лембергс, Ушаков или Бондарс. Или все же Судраба? Звучит довольно клинически», - считает Брусис.

Lembergs, Ušakovs vai Bondars. Vai varbūt tomēr Sudraba? Nu diezgan klīniski izklausās... https://t.co/RkfXLdfhA0 — Valters Bruss (@Valters_Bruss) January 12, 2017

Диджей Rietumu radio Улдис Клейнс, в свою очередь, отмечает, что такие политики нравятся людям.

«Людям нравятся яркие личности. С этим надо считаться всем партиям», - пишет Клейнс.

@mxblack cilvēkiem patīk ''spilgtas'' personības; ar to vajadzētu rēķināties visām partijām — Uldis Kleins (@UldisKleins) January 12, 2017

Добавим, нынешний премьер-министр Марис Кучинскис по результатам опроса занял лишь пятое место - в его соответствии занимаемой должности не сомневаются 8,9% респондентов.