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В пятницу на внеочередном заседании Юрмальской думы на пост мэра Юрмалы была избрана Рита Спроге.

Спроге на эту должность рекомендовал выдвинуть бывший мэр Юрмалы Гатис Трукснис. За кандидатуру Спроге проголосовали 12 депутатов, против было двое. В целом, в голосовании приняли участие 14 депутатов.

Как ранее на заседании отметила Спроге, ее целью на посту мэра, в первую очередь, будет обеспечение стабильной работы Юрмальской думы. "Я хочу, чтобы как работники Юрмальской думы, так и жители поняли, что дума в состоянии работать", - отметила Спроге.

Напомним, как уже пиcал Mixnews, председатель Юрмальской думы Гатис Трукснис (СЗК) сегодня объявил об уходе с должности. Об этом сообщил руководитель юрмальского отделения Латвийской Зеленой партии Янис Лединьш.

В сообщении для прессы, распространенном Юрмальским самоуправлением, указано, что Трукснис продолжит работу в качестве депутата. Сам Трукснис отмечает, что пост председателя Юрмальской думы занимал с 2010 года. Последние месяцы были для него очень напряженными и повлияли на состояние здоровья, поэтому он намерен восстановить силы и энергию перед тем, как стартовать на муниципальных выборах в качестве кандидата в мэры.

Трукснис является подозреваемым по делу о незаконном финансировании партий. 13 октября он был смещен с должности, но позже снова утвержден на ней.