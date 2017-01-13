Пабрикс предлагает ввести скидки по налогам для земессаргов (4)

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Политика | 13 января 2017 года, 19:57

В целях поддержки земессаргов, которые добровольно участвуют в обороне государства, депутат Европарламента Артис Пабрикс предлагает ввести скидку по подоходному налогу в размере 150 евро.

Это позволило бы повысить доходы земессаргов в среднем на 34,5 евро в месяц или на 414 евро в год, сообщили в бюро Пабрикса.

Скидки по налогам надо ввести и для предпринимателей, которые трудоустраивают земессаргов, снизив размер обязательных взносов социального страхования, считает Пабрикс.

По мнению депутата Европарламента, необходимо поддержать нынешних земессаргов и мотивировать других людей вступать в Земессардзе.

Кроме того, в настоящее время оказывается недостаточная поддержка работодателям, чтобы они были заинтересованы принимать на работу земессаргов и во избежание напряженных ситуаций, когда земессарг по уважительным причинам не может явиться на работу, считает политик.

Комментарии 4
Es5 минут назад
Интересно, какие такие могут быть уважительные причины? Ей, начальник! Меня завтра не будет, я с друзьями в войнушку поиграю и в поход в лес схожу. А за меня пусть те другие деб*лы работают и налоги платят.
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А ,ЧТО ДЕЛАТЬ13 минуты назад
Командир подразделения кибербезопасности Земессардзе майор Гатис Граудиньш попал в больницу с алкогольным отравлением. Об этом свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства ЛЕТА информация.

В пресс-службе Госполиции сообщили, что 1 февраля получили вызов на улицу Вишкю в Риге, где на асфальте спал некий мужчина.ДЛЯ ТАКОГО ЗАЩИТНИКА ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНЫ НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ,ПРИ ПОХОДЕ В БАКАЛЕЮ.
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леший1 минуту назад
построение нацисткого государства продолжается----предлагаю пойти ещё дальше и ВСЕМ кто является латышом дать льготы по выплате налогов, а остальных обложить повышенным налогом в двойном размере====если дать волю всем этим паДЛиотам, то скоро НЕЛОЯЛЬНЫЕ и НЕЛАТЫШИ будут обязаны пришивать к одежде жёлтые звёзды или красные кресты====фашизм рулит
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