После отставки Труксниса увезли из Юрмальской думы в больницу (3)

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Политика | 14 января 2017 года, 10:11

Дума Латвийской Зеленой партии (ЛЗП) в пятницу вечером отменила решение правления партии об исключении бывшего мэра Юрмалы Гатиса Трукскниса.

Сам Трукскнис, между тем, в заседании думы решения не принимал, потому что после заседания Юрмальской думы, на котором он подал в отставку, он был увезен в больницу.

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За то, чтобы оставить Труксниса в партии проголосовали 20 представителей думы, против были 17.

На вопрос, не свидетельствует ли такое голосование о расколе в партии, сопредседатель ЛЗП Ингмар Лидака ответил отрицательно.

Отношение к одной личности не может расколоть партию, сказал он.

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Председателем Юрмальской думы стала Рита Спроге (СЗК).

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Как сообщалось, Трукснис подозревается в незаконном финансировании партий. 13 октября он был смещен с должности мэра Юрмалы, однако вскоре избран повторно.

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Комментарии 3
Крик2 часа назад
Видимо когда он представил, что после отставки ему придётся работать за 400€ за кассой,,тут любому станет плохо.
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ПЛ15 минут назад
Потеряв такой куш у любого чинуши сердце прихватит. Или Твайка.
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пенсионер1 час назад
наверно чувствовал как только снимут иммунитет так и появятся суровые ребята. подлечится и тихим сапом заграницу, вон в России Новикова-шансонье отпустили под подписку и он в тот же день якобы по делам улетел заграницу, плевать хотел на законы
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