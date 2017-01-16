К бою готовы: в Латгале разместят подразделение НВС (5)

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Политика | 16 января 2017 года, 12:22

Для повышения способностей реагирования Национальных вооруженных сил (НВС) и обеспечения эффективной комплексной обороны государства начинается создание постоянного подразделения Национальных вооруженных сил (НВС) в Латгале, передает радио MIX FM 102,7.

Как рассказали в Министерстве обороны, в составе 3-й бригады Земессардзе планируется сформировать подразделение профессиональной армии с функциями противовоздушной обороны (ПВО), которое будет размещено в Даугавпилсе, Резекне и Прейли.

Как подчеркнул командующий НВС Раймонд Граубе, размещение подразделений НВС в Латгале усилит боеготовность вооруженных сил и обеспечит их более широкое присутствие в восточных регионах Латвии.

"Создание подразделения в Латгале - это не только вклад в укрепление обороны страны, но и возможность для жителей региона служить ближе к дому и укрепление социальной среды", - сказал Граубе.

Создать постоянное подразделение НВС в Латгале до 30 октября 2018 года Минобороны поручено планом действий правительства.

Вооруженные силы приглашают жителей Даугавпилса, Резекне, Прейли и ближайших краев подавать заявки на службу в новом подразделении.

Комментарии 5
ПЛ14 минуты назад
Латгалию первую сотрут с лица земли, жителей выставили пушечным мясом. Это вообще что такое?! Американцы собрались воевать латвийскими людьми?! Это живой щит которым собрались прикрываться Америкосы ради своих амбиций?! Скоты, слов больше нет. Это приступление против человечества.
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Псковская.11 минут назад
Это против кого твари не добитые (к бою готовы???)
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А72 минуты назад
Скорее всего это достаточно глупая попытка предотвратить якобы пророссийские выступления в Латгалии. Обратите внимание, в т.н. "Видземе" ничего подобного пока нет. Хотя Псковская область, которая, якобы, может быть опасна, есть и там. Местные хорошо знают, что в Латгалии население инертно и не будет поднимать никаких бунтов, а вот западные кураторы в этом уверены, и явно насоветовали чего-то там разместить. Так что всё шито белыми нитками. Америка рулит, к сожалению.
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