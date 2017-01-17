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Правление Крестьянского союза Латвии (КСЛ) во время встречи с депутатом Европарламента Иветой Григуле указало на недостаточное количество информации в связи с ее решением голосовать против резолюции, предусматривающей борьбу с российской пропагандой. Об этом сообщает nra.lv.

Председатель КСЛ Аугуст Бригманис указал, что ему хотелось бы знать, ознакомилось ли общество с содержанием упомянутой резолюции, а также ознакомились ли с этим документом те, кто его раскритиковал. Ранее Бригманис сообщил, что Григуле пояснила свое решение – если бы была отдельная резолюция о России, она проголосовала бы за, но у нее возникли возражения в связи с тем, что этот вопрос рассматривается вместе с пропагандой "Исламского государства".

КСЛ заявил Григуле, что она недостаточно четко объяснила обществу свое решение и лучше сделать это поздно, чем никогда. Правление попросило Григуле публично объяснить свои действия и она сообщила, что сделает это, сказал Бригманис.

Григуле также добавила, что впредь, если в Европарламенте будут возникать особо актуальные для латвийского общества вопросы, она будет заранее информировать партию о своем решении на голосовании, предоставляя также свои аргументы.

Бригманис сообщил, что это его последний комментарий в связи с действиями Григуле, и теперь в Союзе "зеленых" и крестьян и КСЛ этот вопрос закрыт. Никаких санкций в отношении Григуле не предусмотрено.

Напомним, премьер-министр, член СЗК Марис Кучинскис ранее заявил, что КСЛ может принять решение об исключении Григуле из партии. Кучинскис указал, что нарушила все границы, и нет никаких оснований считать, что она отстаивает те же интересы, что и государство.

23 ноября Европарламент принял резолюцию о противодействии враждебной Евросоюзу внешней пропаганде, исходящей в том числе от России.