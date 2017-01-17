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Бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга, которая недавно попала в поле зрения Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) после того, как при помощи посредников обеспечила для себя место захоронения на Рижском первом лесном кладбище, в социальной сети Facebook пожаловалась на "ненависть, злобу и завистливость" со стороны латвийского народа, а также заявила, что после произошедших событий было бы лучше, если бы ее похоронили в Канаде или подвергли кремации.

По словам Вике-Фрейберги, "на чужой земле ни у кого не может появиться мысли о том, что можно завидовать последнему пристанищу человека". Вторым вариантом захоронения может стать кремация.

"На нашей земле в деревне [частная собственность Вике-Фрейберги и ее мужа-прим.ред.] есть такой тихий, спрятанный в середине леса пригорок, на котором весной цветут голубые подснежники. [...] Когда придет время, там можно было бы с полагающимся к умершим уважением и без проклятий завистников развеять мой прах. И каждую весну я могла бы опять расцветать синими подснежниками", - указала Вике-Фрейберга.

Бывшая политик также поведала, что планировала перевезти из Канады на Рижское первое лесное кладбище останки своего сына, прожившего лишь один день.

"В Монреале покоится наш сынок, который родился и умер в 1966 году. Мы с мужем уже оформили все документы, поскольку надеялись, что и нас самих похоронят на родине. Поэтому заранее начали подготовку семейных могил. Если все прошло бы хорошо, то перезахоронение сыночка могло произойти на его следующий день рождения или смерти — 28 или 29 апреля. Но как нам теперь класть ребенка в могилу, над которой мой народ надругался своей ненавистью, злостью и завистливостью, и даже обвинениями в преступном деянии? И как же теперь быть нам самим? Не будет ли лучше вернуться к нему, на чужую землю, где ни одному даже во сне не привидится завидовать последнему пристанищу?", - отметила она.

Помимо этого, Вике-Фрейберга перечислила трагедии, настигнувшие ее семью. Экс-президент вспоминает, что в 1938 году тело ее отца было завернуто в флаг Латвии и погружено в Атлантический океан. Вспоминает она и судьбы других родственников - брата матери Андрея, который погиб в бомбежке и ее сестры Марите, которая умерла в Мекленбурге.

Как сообщалось, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) рассмотрит прозвучавшую в СМИ информацию о том, что экс-президент Вайра Вике-Фрейберга через посредников получила место для захоронения на Первом Лесном кладбище.

KNAB примет решение о необходимости проверки с учетом того, что Вике-Фрейберга уже не является государственным должностным лицом, сообщила представитель бюро Лаура Душа.

Как сообщила на прошлой неделе газета Diena, Вике-Фрейберга при помощи посредников обеспечила для себя место захоронения на Первом лесном кладбище в Риге, недалеко от могилы первого президента Латвии Яниса Чаксте.

От многих должностных лиц в учреждениях Рижского самоуправления газета узнала, что на Первом и Втором Лесных кладбищах могилу "со стороны" невозможно получить. Как пояснил главный специалист управления юридического обеспечения департамента по вопросам окружающей среды и жилья Кришс Норис, Первое лесное кладбище является частично закрытым.

Несмотря на такую ситуацию, Вайра Вике-Фрейберга получила место на Первом Лесном кладбище. Однако как это произошло, ни экс-президент, ни другие вовлеченные лица изданию рассказать не пожелали.