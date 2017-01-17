Шадурскис пообещал не трогать региональные и культурные вузы (3)

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Политика | 17 января 2017 года, 14:00

Анализируя сеть вузов в Латвии, Министерство образования и науки (МОН) исключило из планов реорганизации региональные вузы.

Как заявил на заседании комиссии Сейма по образованию, науке и культуре министр образования и науки Карлис Шадурскис, региональные вузы - это "абсолютная необходимость".

Говоря о специализированных вузах, министр сказал, что высшее образование должно быть связано с наукой. Ссылаясь на план реорганизации Латвийской академии педагогики и управления образованием (РАПУО), министр заявил, что цель этого процесса - готовить педагогов там, где ведется соответствующая научная деятельность.

По этой причине Латвийская академия спортивной педагогики, единственное учреждение, где развивается наука о спорте, не включено в план реорганизации.

Говоря о культурном и художественном образовании, министр заявил, что эту сферу реорганизация не затронет.

"Можно поиграть ради галочки, но смысла нет. Никакого преимущества в объединении", - сказал Шадурскис.

Он добавил, что МОН видит необходимость не в изменении юридического статуса вузов, но в консолидации программ.

"По крайней мере до 2020 года более глубокая консолидация в наши планы не входит", - заявил Шадурскис.

Комментарии 3
Sedna39 минут назад
А эта шадурская козлина еще не подыскивает себе местечка на блатном кладбище? Пора бы.
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12331 минуту назад
Верить обещаниям этого Придуркиса себя не уважать!
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ПЛ13 минуты назад
Ой бить тебя скоро начнут, когда народ узнает где ты живёшь! Беги Придуркис, беги.
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