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В латвийской политике и негосударственном секторе действуют агенты влияния России, заявил в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении депутат Сейма от Национального объединения Visu Latvijai!-TB/LNNK Янис Домбрава.

На вопрос о том, может ли он назвать конкретных людей, которые являются этими агентами, политик ответил, что у Латвии был премьер-министр с тесными связями с Россией. Это нынешний руководитель компании Latvijas Gāze Айгар Калвитис, заключивший в свое время невыгодный для Латвии пограничный договор с Россией и занимающий должности, которые финансируются из России.

В свою очередь самым ярким примером, по словам депутата, является партия "Согласие", которая не скрывает сотрудничества с партией президента России.

Домбрава отметил, что в Риге, например, практически нет движения яунсаргов, тогда как во многих небольших и более бедных самоуправлениях это патриотическое молодежное движение достаточно сильно.

Представитель нацблока также считает, что многие вопросы в столице решаются недостаточно быстро, например, вопрос о вещании в приграничной зоне, чтобы обеспечить жителей местной информацией.