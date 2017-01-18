Домбрава назвал поименно агентов Кремля в Латвии (32)

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Политика | 18 января 2017 года, 09:32

В латвийской политике и негосударственном секторе действуют агенты влияния России, заявил в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении депутат Сейма от Национального объединения Visu Latvijai!-TB/LNNK Янис Домбрава.

На вопрос о том, может ли он назвать конкретных людей, которые являются этими агентами, политик ответил, что у Латвии был премьер-министр с тесными связями с Россией. Это нынешний руководитель компании Latvijas Gāze Айгар Калвитис, заключивший в свое время невыгодный для Латвии пограничный договор с Россией и занимающий должности, которые финансируются из России.

В свою очередь самым ярким примером, по словам депутата, является партия "Согласие", которая не скрывает сотрудничества с партией президента России.

Домбрава отметил, что в Риге, например, практически нет движения яунсаргов, тогда как во многих небольших и более бедных самоуправлениях это патриотическое молодежное движение достаточно сильно.

Представитель нацблока также считает, что многие вопросы в столице решаются недостаточно быстро, например, вопрос о вещании в приграничной зоне, чтобы обеспечить жителей местной информацией.

Комментарии 32
1231 час назад
Знатный русофоб,кто бы сомневался,забыл только добавить любимую фразу Путин виноват!Дебил отмороженный!
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Eliza1 час назад
Что еще может сказать эта особь ??? Стоит только мельком глянуть на его морду - лица и диагноз сразу виден..., это неизлечимо.
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Совсем дебил?1 час назад
Каким образом, вещание в приграничной зоне, связано с рижской думой?
Отправьте его подлечиться, давно пора.
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