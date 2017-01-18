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Дядя экс-президента Латвии Вайры Вике-Фрейберги мог быть участником карательной операции "Праздник весны" во время Второй мировой войны. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал российский историк Владимир Симиндей, после сообщения бывшего президента, где упомянула об обстоятельствах, при которых она была вынуждена покинуть Латвию во время Второй мировой войны.

В сообщении Вике-Фрейберга написала, что брат ее отца Вилис был смертельно ранен в живот во время отступления немецкой армии в 1944 году через Белоруссию.

По словам историка, который является персоной нон-грата в Латвии с 2012 года, в этой истории есть нюанс.

"Ни 15-я латышская дивизия Ваффен СС, ни 19-я, составлявшие костяк Латышского легиона СС, официально никогда не отступали через Белоруссию. Но выделенные подразделения 15-й латышской дивизии войск СС, согласно архивным документам, (…) использовались в борьбе с партизанами и в истребительной политике нацистов по отношению к белорусскому населению. Так, (…) в карательной операции "Праздник весны" (Frühlingsfest), которая проводилась с 11 апреля по 4 мая 1944 года, против партизан и мирных жителей Ушачско-Лепельской зоны, в составе "группы Еккельна", боевые действия и карательные акции, включая сожжение деревень, проводили не только 2-й Лиепайский и 3-й Цесисский полицейские полки при участии 5-го латышского пограничного полка, но и отдельные подразделения 15-й дивизии (Waffen-Grenadier Division der SS 15 (lett.Nr.1)", — написал он.

31 декабря 1944 года семья будущего президента Латвии, которой тогда было 7 лет, бежала в Германию от советских войск. Еще через 9 лет Вайра вместе с семьей переселилась в Канаду.

Как сообщалось, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) рассмотрит прозвучавшую в СМИ информацию о том, что экс-президент Вайра Вике-Фрейберга через посредников получила место для захоронения на Первом Лесном кладбище.

KNAB примет решение о необходимости проверки с учетом того, что Вике-Фрейберга уже не является государственным должностным лицом, сообщила представитель бюро Лаура Душа.

Как сообщила на прошлой неделе газета Diena, Вике-Фрейберга при помощи посредников обеспечила для себя место захоронения на Первом лесном кладбище в Риге, недалеко от могилы первого президента Латвии Яниса Чаксте.