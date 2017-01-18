Политика |

Батальон НАТО под руководством Канады в составе более 1000 военнослужащих в полном составе прибудет в Латвию до июня, сообщил журналистам командующий Национальными вооруженными силами Леонид Калниньш.

Депутаты парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией за закрытыми дверями заслушали доклад Калниньша о готовности Латвии принять этот батальон.

Еще до июня в Латвию прибудут небольшие контингенты, которые нужны, чтобы обеспечить прибытие всего батальона.

Решение о размещении международных батальонов НАТО в странах Балтии и Польше было принято на Варшавском саммите НАТО в июле прошлого года.