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Мир движется к периоду пост-НАТО, поэтому всем странам надо быть готовыми жить без альянса. Об этом в интервью порталу Deep Baltic заявил обозреватель журнала The Economist и эксперт по вопросам Восточной Европы Эдвард Лукас, пишет Diena.lv.

"Я думаю, что мы движемся к жизни без НАТО, и нам обязательно надо научиться выживать в новых условиях. За последние 25 лет гарантии безопасности сильно менялись: во-первых, из-за маленьких тратах стран Европы на защиту, во-вторых, из-за Трампо-трясение(Trumpquake) в Америке. Нам надо создавать региональные и субрегиональные организации по обороне, чтобы мы могли себя защитить", – утверждает эксперт.

По его мнению, для стран Балтии самый лучший вариант альянса – ось Балтии и Севера. Эксперт подчеркнул: если присоединить к этой оси и Польшу, то общий ВВП будет больше, чем у России, а если добавить еще и ядерный потенциал Франции и Великобритании, то получится малое НАТО, которое станет заметной региональной силой. Лукас добавил, что в этом случае основной вопрос касается политической воли.

Он отвергает идею, что региональную силу могут сформировать Германия и Россия, и все страны вокруг них, так как в их число входят балтийские страны, которые этого не хотят, Венгрия, которая против любых альянсов, и Чехия, которая очень мало тратит на оборону.

В свою очередь, говоря о действиях НАТО, Лукас заявил, что альянс не должен основывать свою политику безопасности на вопросе провокации России. Необходимо создавать "сигнальные системы", которые не дадут России обогнать НАТО.