Аболтиня не стерпела критики и демонстративно покинула заседание комиссии по этике (4)

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Политика | 18 января 2017 года, 17:07

Глава парламентской фракции "Единство" Солвита Аболтиня демонстративно покинула заседание комиссии Сейма по мандатам,этике и заявлениям, на котором рассматривалось дело "возможном нарушении этики депутата" члена партии "Согласие" Андрея Элксниньша.

Напомним, дело было начато по просьбе Аболтини. Выступая в прениях, Элксниньш заявил, что, если "поставить к стенке" некоторых людей, государственное управление улучшится.

Аболтиня считает, что "лексика депутата Элксниньша" несовместима с работой депутата Сейма.

Но в тот момент, когда дали слово Элксниньшу, который указал, что за время правления "Единства" представляемого Аболтиней, в разы вырос уровень коррупции, народ доведен до нищеты и бедности, госпожа Аболтиня не выдержала критики в свой адрес и демонстративно покинула заседание.

В итоге, как уже сообщалось, комиссия большинством голосов постановила, что Элксниньш нарушил этический кодекс и вынесла ему устное замечание.

Как сообщалось, Элксниньш в прениях по предложению оппозиции об отставке министра финансов Даны Рейзниеце-Озолы критиковал правительство и коалицию, заявив следующее: "В такие моменты мне жаль, что мы, например, не в Китае. Взять бы ради профилактики и поставить парочку к стенке, и мы начали бы строить дороги, заводы, все было бы в полном порядке".

Комментарии 4
1237 минут назад
Чего она там забыла на этой комиссии?Аболтиня и этика это вещи просто не совместимы)))
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Eliza 6 минут назад
"В такие моменты мне жаль, что мы, например, не в Китае. Взять бы ради профилактики и поставить парочку к стенке, и мы начали бы строить дороги, заводы, все было бы в полном порядке". - а ведь Элксниньш ПРАВ !!! Вопрос к комиссии, а Аболтиня ничего не нарушила улюлюкая над пенсионерами... и это еще не будем говорить о ее "достижениях - успехах", гнать метлой поганой уже давно пора...
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ПЛ12 минут назад
Я думал что эта сучка давно где-то улицы метёт?! Оказывается до сих пор по колуарам ползает.
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