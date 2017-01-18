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Глава парламентской фракции "Единство" Солвита Аболтиня демонстративно покинула заседание комиссии Сейма по мандатам,этике и заявлениям, на котором рассматривалось дело "возможном нарушении этики депутата" члена партии "Согласие" Андрея Элксниньша.

Напомним, дело было начато по просьбе Аболтини. Выступая в прениях, Элксниньш заявил, что, если "поставить к стенке" некоторых людей, государственное управление улучшится.

Аболтиня считает, что "лексика депутата Элксниньша" несовместима с работой депутата Сейма.

Elksniņš savai aizstāvībai sarunu cenšas "stūrēt" Ābotiņas apvainojumu virzienā, viņa telpu atstāj. @TV3zinas — K. Žilde-Krēvica (@KristineZilde) January 18, 2017

Но в тот момент, когда дали слово Элксниньшу, который указал, что за время правления "Единства" представляемого Аболтиней, в разы вырос уровень коррупции, народ доведен до нищеты и бедности, госпожа Аболтиня не выдержала критики в свой адрес и демонстративно покинула заседание.

В итоге, как уже сообщалось, комиссия большинством голосов постановила, что Элксниньш нарушил этический кодекс и вынесла ему устное замечание.

Ētikas komisija lemj, ka Elksniņš vainojams ētikas pārkāpumā. Izteiks mutvārdu brīdinājumu @TV3zinas pic.twitter.com/dG2VkROKyb — K. Žilde-Krēvica (@KristineZilde) January 18, 2017

Как сообщалось, Элксниньш в прениях по предложению оппозиции об отставке министра финансов Даны Рейзниеце-Озолы критиковал правительство и коалицию, заявив следующее: "В такие моменты мне жаль, что мы, например, не в Китае. Взять бы ради профилактики и поставить парочку к стенке, и мы начали бы строить дороги, заводы, все было бы в полном порядке".