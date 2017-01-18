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Комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям сегодня постановила сделать Андрею Элксниньшу ("Согласие") устное замечание.

Дело было начато о возможном нарушении этики по просьбе депутата Солвиты Аболтини ("Единство"). Выступая в прениях, Элксниньш заявил, что, если "поставить к стенке" некоторых людей, государственное управление улучшится.

Комиссия большинством голосов постановила, что Элксниньш нарушил этический кодекс.

По мнению Аболтини, высказывания Элксниньша противоречат пункту 8-му кодекса депутатской этики, который предусматривает, что депутат не употребляет таких высказываний и не поддерживает такие действия, которые можно оценить как призыв к незаконной деятельности.

Аболтиня считает, что "лексика депутата Элксниньша" несовместима с работой депутата Сейма.

Элксниньш в прениях по предложению оппозиции об отставке министра финансов Даны Рейзниеце-Озолы критиковал правительство и коалицию, заявив следующее: "В такие моменты мне жаль, что мы, например, не в Китае. Взять бы ради профилактики и поставить парочку к стенке, и мы начали бы строить дороги, заводы, все было бы в полном порядке".