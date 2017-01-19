Для старшеклассников хотят ввести военную подготовку (13)

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Политика | 19 января 2017 года, 08:34

В средней школе нужно восстановить уроки военной подготовки, считает недавно утвержденный командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Леонид Калниньш.

В интервью журналу Ir он заявил, что мотивировать следовало бы и студентов и ввести военную подготовку в вузах, поскольку тогда выпускники смогут сразу стать офицерами. "Та часть общества, которая не хочет военную карьеру, могла бы стать земессаргами с основными навыками", - считает Калниньш.

Он уверен, что без широкого вовлечения общества нельзя поднять систему обороны на должный уровень. При этом Калниньш подчеркнул, что не поддерживает восстановление в Латвии обязательной военной службы.

По мнению командующего, армия должна активнее использовать сотрудничество с самоуправлениями, интегрируя их в систему обороны, что обеспечило бы реагирование на кризисы.

Калниньш также отметил, что хочет, чтобы латвийское общество не опасалось России и угрожающих высказываний разных "якобы экспертов", которые регулярно появляются в СМИ - например, о том, как легко враг может оккупировать Латвию или что Латвия - это неудавшаяся страна страна.

Как сообщалось, недавно на портале общественных инициатив Manabalss.lv был начат сбор подписей за восстановление обязательной военной службы. Автором инициативы является Раймонд Лейниекс-Пуке. На данный момент, в поддержку инициативы подписалось более 100 человек. Для подачи инициативы в Сейм необходимо собрать 10 000 подписей.

Дискуссии о восстановлении обязательного призыва проходят в Латвии регулярно. Весной прошлого года председатель Сейма Инара Мурниеце (VL!-TB/LNNK) аявила, что латвийскому обществу необходимо обсудить введение обязательной военной службы в целях укрепления самообороны государства по примеру Эстонии и Литвы.

Решение отказаться от обязательного призыва Латвия приняла в 2006 году.

Комментарии 13
ПЛ2 часа назад
Военная подготовка не поможет. Какой дебил встанет под ружьё в наше время, кругом одни голубые, трансвеститы, педики. Мужиков не осталось. Да и вообще за кого вставать под ружьё, за правительство которое ограбило и унизило собственный народ? За Родину, которой давно уже нет. За ЕС, да пошли вы!!!
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леший3 часа назад
дай вот такому волю и уже завтра по улицам будут ходить побритые на лысо и в военной форме всё население Латвии----а военную подготовку введут уже в детском саду====картина маслом====чем то напоминает Северную Корею
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титан1 час назад
Каждому главе самоуправления присвоить звание пулквежа ,выдать форму,винтовку и памперсы.
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