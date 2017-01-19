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В средней школе нужно восстановить уроки военной подготовки, считает недавно утвержденный командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Леонид Калниньш.

В интервью журналу Ir он заявил, что мотивировать следовало бы и студентов и ввести военную подготовку в вузах, поскольку тогда выпускники смогут сразу стать офицерами. "Та часть общества, которая не хочет военную карьеру, могла бы стать земессаргами с основными навыками", - считает Калниньш.

Он уверен, что без широкого вовлечения общества нельзя поднять систему обороны на должный уровень. При этом Калниньш подчеркнул, что не поддерживает восстановление в Латвии обязательной военной службы.

По мнению командующего, армия должна активнее использовать сотрудничество с самоуправлениями, интегрируя их в систему обороны, что обеспечило бы реагирование на кризисы.

Калниньш также отметил, что хочет, чтобы латвийское общество не опасалось России и угрожающих высказываний разных "якобы экспертов", которые регулярно появляются в СМИ - например, о том, как легко враг может оккупировать Латвию или что Латвия - это неудавшаяся страна страна.

Как сообщалось, недавно на портале общественных инициатив Manabalss.lv был начат сбор подписей за восстановление обязательной военной службы. Автором инициативы является Раймонд Лейниекс-Пуке. На данный момент, в поддержку инициативы подписалось более 100 человек. Для подачи инициативы в Сейм необходимо собрать 10 000 подписей.

Дискуссии о восстановлении обязательного призыва проходят в Латвии регулярно. Весной прошлого года председатель Сейма Инара Мурниеце (VL!-TB/LNNK) аявила, что латвийскому обществу необходимо обсудить введение обязательной военной службы в целях укрепления самообороны государства по примеру Эстонии и Литвы.

Решение отказаться от обязательного призыва Латвия приняла в 2006 году.