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Сейм в четверг утвердил на пост членов Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Ивара Аболиньша, Гунту Лидаку, Патрика Гриву и Иеву Бейтику.

Кандидатуру Аболиньша поддержали 67 депутатов, трое проголосовали против, а пятеро воздержались. За Бейтику проголосовал 81 депутат, трое воздержались; за Гриву - 79 депутатов при одном против и двух воздержавшихся; за Лидаку - 80 депутатов при двух воздержавшихся.

Ранее все четыре кандидатуры поддержала комиссия Сейма по правам человека и общественным делам.

Это решение Сейма необходимо было принять, потому что 2 февраля истекает срок полномочий четырех из пяти членов NEPLP.