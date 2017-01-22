Рижскую думу просят отчитаться за поездки в Россию (+ОПРОС) (7)

фото

Политика | 22 января 2017 года, 13:34

Полиция безопасности (ПБ) запросила у Рижской думы информацию о командировках должностных лиц столичного самоуправления в Россию, другие страны СНГ и Китай, передает радио MIX FM 102,7.

Как рассказали в Полиции безопасности, это необходимо для нужд контрразведки.

В случае необходимости ПБ запрашивает подобного рода информацию и в других самоуправлениях Латвии, однако конкретные самоуправления в ПБ не называют.

ПБ такого рода информация нужна для контрразведки и обеспечения режима сохранности гостайны в муниципальных учреждениях.

Как сообщалось, исполнительный директор Риги Юрис Радзевич по запросу ПБ 5 января 2016 года отдал распоряжение работникам самоуправления и депутатам столичной думы подготовить информацию о планирующихся в 2016 году командировках в Россию, Белоруссию, другие страны СНГ и Китай, а также обобщить сведения об уже состоявшихся официальных и неофициальных поездках в эти регионы.

По данным агентства ЛЕТА, подобный запрос Рижская дума тогда получила впервые.

В 2015 году сотрудники Рижской думы совершили 51 визит в Россию, другие страны СНГ и Китай.

Комментарии 7
леший3 часа назад
ну, примерно такой разговор----ГДЕ ВЫ были 17 февраля 2011 года с 13 до 19 часов?----в Москве, посещал ГУМ, потом пошёл в кино----подтвердите свои показания!----вот ценники на ботинки и на галстук, вот видеокассета подтверждающее моё передвижение по ГУМу с временной шкалой, вот два билета в кинотеатр "Юбилейный" на фильм "Авиатор" ряд... место... и показания двух свидетелей подтверждающих моё прибывание там====вот МЫ вас и поймали!!! ----КТО вместе с ВАМИ был в кино???==== был вместе с Меланией Трамп, вот ЕЁ подробный отсчёт
Ответить
Крик3 часа назад
Я бы так и отчитался: Шпроты ваши долбанные пытаюсь устроить под Российский рынок, заказываю фуршет за фуршетом, а им всем там похрену на них.
Ответить
22А663 часа назад
однако конкретные самоуправления в ПБ не называют.
=====================================
ну оно и понятно.
Ответить