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Латвии и другим странам Балтии в ближайшие годы в отношениях с Россией следует вооружиться стратегическим терпением. Такое мнение в издании Латвийского института внешней политики "Внешняя политика и политика безопасности Латвии. Ежегодник 2017" высказал исполнительный директор Центра исследований восточноевропейской политики Андис Кудорс.

Он также отметил, что желание Кремля контролировать соседние страны, чтобы не утратить власть в самой России, не позволило возобладать нейтрально-научному взгляду на российскую историю.

"Желание Москвы видеть в бывших советских республиках зоны эксклюзивных интересов автоматически приводит к разногласиям с теми странами, которые хотят проводить независимую от Москвы внешнюю политику. Поскольку Россия не может изменить стратегический выбор стран Балтии в пользу Запада, она постоянно предпринимает попытки дискредитировать балтийцев в глазах западных союзников. Такую политику Россия проводила и в прошлом году", - указал Кудорс.

По его словам, в отношениях с Россией нашей стране нужно придерживаться золотой середины между законодательством и прагматичной внешней политикой, поддерживая экономическое сотрудничество в сферах, где Россия не предъявляет Латвии политических требований.

"В целом Латвии и другим странам Балтии в ближайшие годы в отношениях с Россией следует вооружиться стратегическим терпением и стараться не допустить, чтобы в 2017 и 2018 годах Россия в странах Балтии создала трещину в стене единой европейской внешней политики", - считает Кудорс.

Эксперт также прогнозирует, что в 2017 году Россия будет добиваться отмены европейских санкций, особое внимание в этом вопросе уделяя коммуникации с новым президентом США Дональдом Трампом и отдельными политическими силами в Европе.