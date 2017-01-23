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Премьер-министр Латвии Марис Кучинскис из-за запрета жены не читает мнения, высказываемые в социальной сети Twitter, и вряд ли когда-нибудь бросит курить. Об этом глава латвийского правительства рассказал в интервью газете Latvijas avīze.

На вопрос о том, сообщают ли Кучинскису его советники о том, как меняется настроение жителей Латвии и ситуация в стране в целом, премьер отметил, что он за этим следит, однако мнения, высказываемые в соцсетях, заставляют его сильно нервничать, поэтому его жена запретила ему их читать.

"За ситуацией в стране я слежу. Однако самое плохое, чем можно "болеть" – это получение информации из социальных сетей. Мнения, которые появляются там, чаще всего ограничены – как в отношении количества слов, так и с точки зрения значимости. Жена даже запретила мне читать мнения, высказываемые в Twitter, поскольку после этого я слишком завожусь. Однако [мнения, высказываемые в соцсетях-прим.Mixnews] тоже показывают настроения в обществе", - рассказал Кучинскис.

Напомним, 11 февраля исполнится ровно год, как Марис Кучинскис находится на должности премьера. Подводя итоги своей работы, глава латвийского правительства признал, что не предполагал, насколько трудно ему будет работать на данном посту.

"Моя спутница жизни [жена премьера Лайне Кучинска-прим.Mixnews] предупреждала меня об этом. Она работала рядом с двумя премьерами в Госканцелярии на протяжении двух лет и знала, что это значит. Признаться, я сам думал, что работать на посту премьера будет меньшим испытанием для меня. Однако это все наивные надежды", - отметил премьер.

На замечание журналиста Latvijas avīze Кучинскису о том, что врачи часто критиковали его за чрезмерное курение, премьер указал, что старается, чтобы окружающие не страдали от этого, однако курить он уже вряд ли бросит.

"В свое оправдание могу сказать, что стараюсь уважать окружающих, и им не нужно страдать из-за моих слабостей. Однако в свои 55 лет я вряд ли дам перевоспитать себя и [избавить-прим.Mixnews] от этого порока. В курении нет ничего хорошего, но стресс и нервозность более вредны", - отметил премьер.

Напомним, 11 февраля 2016 года Сейм утвердил 39-е правительство Латвии во главе с премьер-министром Марисом Кучинскисом (Союз "зеленых" и крестьян).

Представитель СЗК ранее занимал премьерский пост только один раз — это был Индулис Эмсис в 2004 году, и его правительство продержалось девять месяцев.