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Правление Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) сегодня выдвинуло лидером списка своих кандидатов в депутаты на предстоящих в начале июня выборах Рижского самоуправления председателя правления партии Арманда Краузе.

Краузе - заместитель председателя Крестьянского союза Латвии (КСЛ), парламентский секретарь премьер-министра Мариса Кучинскиса (СЗК). В 2013 году он уже баллотировался на должность мэра Риги по списку СЗК.

По списку Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) в Рижскую думу будут баллотироваться также парламентский секретарь Министерства сообщения Эдгар Таварс, депутат Сейма Аскольд Клявиньш и генсек СЗК Артур Граудиньш.

В СЗК входят КСЛ и Латвийская Зеленая партия. У СЗК заключены соглашения о сотрудничестве с партией "Латвии и Вентспилсу", Лиепайской партией и политическим обществом по развитию края "Ливаны".