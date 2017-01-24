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Два представителя оборонного ведомства Латвии и один представитель Литвы 24-26 января будут находиться в России с оценочным визитом ОБСЕ по контролю над вооружением, сообщили в Министерстве обороны.

В рамках визита они проверят соответствие действительности ежегодной поданной общей военной информации о Псковской 25-й моторизованной бригаде.

Согласно Венскому документу, каждая страна-участница ОБСЕ за год должна осуществить один оценочный визит и три инспекции контроля над вооружением.