Представители Минобороны Латвии приедут с проверкой в Псковскую бригаду (9)
Политика | 24 января 2017 года, 08:19
Два представителя оборонного ведомства Латвии и один представитель Литвы 24-26 января будут находиться в России с оценочным визитом ОБСЕ по контролю над вооружением, сообщили в Министерстве обороны.
В рамках визита они проверят соответствие действительности ежегодной поданной общей военной информации о Псковской 25-й моторизованной бригаде.
Согласно Венскому документу, каждая страна-участница ОБСЕ за год должна осуществить один оценочный визит и три инспекции контроля над вооружением.
Чтобы после инспекции сделать вывод: "и на хрена мы деньги на оборону тратим, когда все равно в случае чего, наступит полная жопа"
111
Ответить
Лечи свой протухший "котелок", такую дезу транслировали бы все западные каналы, а вонь укро-педриотов дошла бы и до нас в виде шизофренического злорадства. И да, даже не мечтай, там в батальонах не земессарги - а воины, а их офицеры в нагрузке имеют боевой опыт в разных концах света.
16
Ответить
источник:TV Rain.Забыл добавить,болезный ......
6
Ответить
Показать все (9)