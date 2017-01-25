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На предстоящих муниципальных выборах в столице будет открыто 158 избирательных участков. Такое решение во вторник приняли депутаты Рижской думы.

В Центральном районе Риги будет 27 участков, в Латгальском предместье — 41, в Видземском предместье — 42, в Земгальском предместье — 24, а в Зиемельском районе — 17.

Напомним, что выборы в самоуправления состоятся 3 июня текущего года.