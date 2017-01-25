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Бывшему президенту Латвии Валдису Затлерсу стыдно за то, что в латвийском обществе поднялась дискуссия о полученном Вайрой Вике-Фрейбергой месте для захоронения на Первом Лесном кладбище.

В интервью передаче "900 секунд" на телеканале LNT Затлерс отметил, что данная дискуссия является лишней, поскольку "никто без места захоронения не останется".

По мнению Затлерса, латвийское общество достаточно образовано, чтобы не обсуждать такие вопросы публично.

Напомним, как ранее сообщила газета Diena, бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга при помощи посредников обеспечила для себя место захоронения на Первом лесном кладбище в Риге, недалеко от могилы первого президента Латвии Яниса Чаксте.

В связи с этим в латвийском обществе разгорелась большая дискуссия по поводу того, должны или не должны иметь бывшие президенты подобные льготы. Сама же Фрейберга считает, что ажиотаж поднялся в латвийском обществе неслучайно, и что это было подстроено конкретными людьми.

Бывшая глава государства также пожаловалась "ненависть, злобу и завистливость" со стороны латвийского народа, и заявила, что после произошедших событий было бы лучше, если бы ее похоронили в Канаде или подвергли кремации.

Тем временем коалиционные политики считают ажиотаж вокруг полученного экс-президентом Вайрой Вике-Фрейбергой места для захоронения на Первом Лесном кладбище недопустимым выступлением против символа государства.