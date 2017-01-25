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Бывшая глава латвийского государства Вайра Вике-Фрейберга раскритиковала нового президента США Дональда Трампа, заявив, что он заставил говорить о себе весь мир и тем самым превзошел "своего друга Владимира Путина". Об этом Вике-Фрейберга заявила в эфире передачи "Один на один" на Латвийском телевидении.

Она также назвала Трампа и Путина "альфа-самцами" и отметила, что было бы интересно посмотреть, как они будут общаться при встрече.

"Будет интересно посмотреть, как встретятся два этих альфа-самца или петуха. Теперь в джунглях встретятся две гориллы. Будет интересно", — заявила Вике-Фрейберга.

Экс-президент также подвергла критике инаугурационную речь Трампа, заявив, что она была оскорбительной по отношению к бывшим президентам Америки, сенаторам, конгрессменам, а также бывшим сотрудникам администрации.

"Ни одна инаугурационная речь не несла такой раскол, как речь Трампа", - указала Вике-Фрейберга.

Также экс-президент заявила, что "народное голосование на выборах в США на самом деле принадлежало демократам (то есть Хиллари Клинтон, — прим. ред.).

Напомним, Дональд Трамп победил на президентских выборах в ноябре 2016 года, а в должность главы государства вступил 20 января. После инаугурации в ряде городов США против нового президента прошли акции протеста.